Производство вакцин от COVID-19 запустят в технополисе «Москва»

https://static.news.ru/photo/791c8dd4-2faf-11eb-a38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Завод компании «Р-Фарм» для дополнительного производства вакцин от коронавируса заработает на территории технополиса «Москва», рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадка была подготовлена менее чем за месяц. Сейчас основные работы находятся на финальной стадии, вскоре производитель оснастит производство оборудованием и вакцина «Спутник V» будет производиться в столице в ближайшее время, передаёт «Москва 24».

Ефимов уточнил, что производство займёт около 20 тыс. кв. м и даст приблизительно 400 новых рабочих мест.

В ходе строительства площадки был возведён каркас наружных стен, проведена антикоррозийная и противопожарная обработка конструкций, построена площадка для вентиляционного оборудования и другие вспомогательные помещения. На территории производства разместится хладоцентр площадью 800 квадратных метров.

Так как проектом предусмотрено увеличение мощностей энергоресурсов, на площадке возвели газовую котельную повышенной производительности и безопасности, отличающуюся также экологичностью.

В течение месяца проложено около 700 метров трассы газопровода в траншее, бестраншейным и надземным способом. Завершён монтаж эстакады трубопроводов пароснабжения, проложена трасса воздухоснабжения, ведутся работы по устройству компрессорной, — добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Проект реализуется с опережением графика, поэтому производственная линия может быть запущена в январе 2021 года.

Как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в регионе готовы к работе 18 пунктов для вакцинации от коронавируса. По его словам, во время следующего этапа работать будут уже 64 пункта, а максимальное их число составит 90.