В Подмосковье подготовлены к работе 18 пунктов для вакцинации от COVID

https://static.news.ru/photo/d6ee1c20-2f4b-11eb-a017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в регионе готовы к работе 18 пунктов для вакцинации от коронавируса.

Вакцинация начинается, мы начинаем регулярно получать вакцину. 18 пунктов вакцинации у нас уже готовы, — рассказал глава Московской области в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, во время следующего этапа работать будут уже 64 пункта, а максимальное их число составит 90.

Ранее Воробьёв заявил, что введённые из-за пандемии ограничения могут быть ослаблены перед Новым годом, когда начнётся вакцинация жителей. Он подчеркнул, что в Московской области не планируют вводить новые ограничительные меры, власть, наоборот, желает снять какие-то ограничения.

Как писал NEWS.ru, в регионе за последний месяц к работе в коронавирусных госпиталях привлечены более 2 тысяч медицинских работников. Инфекционные центры продолжают разворачивать дополнительные койко-места для людей с подтверждённым диагнозом.

По данным на 25 октября, за всё время пандемии в Московской области было выявлено 105 748 заболевших (+1005 за последние сутки), излечился 76 721 (+616), скончались 1965 (+22). Общее число заболевших по России составляет 2 162 503 (+23 675), излечились 1 660 419, скончались 37 538 человек.