Воробьёв: ослабление ограничений в Подмосковье начнётся поле вакцинации

https://static.news.ru/photo/bf1c899c-2e56-11eb-93cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Московской области Андрей Воробьёв считает, что ограничения, введённые из-за COVID-19 в Подмосковье, могут быть ослаблены перед Новым годом, после начала вакцинации жителей.

Мы очень надеемся, что наши врачи, ситуация, в том числе вакцинация начнёт чуть больше работать, даст нам такое право, такую возможность, — цитирует его ТАСС.

Воробьёв добавил, что в регионе не собираются вводить новые ограничения. Более того, у властей есть желание какие-то снять.

Кроме того, по словам губернатора, в ближайшее время, в Подмосковье планируется открыть около 80 пунктов вакцинации от коронавируса. При этом, в регионе ожидается спад числа ежедневно выявляемых инфицированных коронавирусом.

Ранее власти Московской области приняли решение о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в регионе. Действие прежних ограничений заканчивалось 22 ноября. Однако новый документ продлевает их до 29 ноября.

Мера предусматривает запрет на проведение развлекательных, зрелищных, физкультурных, досуговых, спортивных, просветительских, выставочных и других массовых мероприятий, требующих очного присутствия.

Как писал NEWS.ru, Воробьёв заявил, что система здравоохранения Московской области работает в напряжённом режиме. По его словам, в регионе развернут дополнительно 19 тысяч коек.