Воробьёв оценил ситуацию с COVID-19 в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c4e1b992-27ee-11eb-870a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система здравоохранения Московской области работает в напряжённом режиме, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Как и прежде, система здравоохранения у нас напряжённо работает... Сейчас у нас, в зависимости от географии, от 20–​25% свободных коек [для пациентов с COVID-19], — подчеркнул Воробьёв в ходе заседания облправительства.

По его словам, в регионе развернут 19 тысяч коек.

Мы создаём дополнительные мощности, но в ближайшее время создавать их прекратим. Мы остановимся на 19 тысячах коек до 1 декабря, а дальше наша задача не превышать этот порог. Более того, наша задача — часть коек оставить в резерве, — отметил глава региона в ходе заседания облправительства.

Ранее губернатор оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году. Согласно его данным, они составят 60 млрд рублей. В эту сумму войдут «выплаты, койки, кислород, лекарства». Он подчеркнул также, что в этом году Подмосковье лишится около 50 млрд доходности.

Как писал NEWS.ru, в подмосковной администрации сообщили, что областные больницы не испытывают нехватку лекарственных препаратов для лечения COVID-19.

По данным на 16 ноября, в Подмосковье зафиксировано 810 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 97 467. За стуки жертвами COVID-19 стали 12 пациентов, выздоровели — 456.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) можно после одного отрицательного теста на заболевание, а не двух. Соответствующий указ главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов.