Власти Подмосковья привлекли более 2 тыс. медиков для борьбы с COVID-19

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Шесть детей, которых пьяный мужчина удерживал в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, будут временно находиться в соцучреждении города, пока их мать готовится к переезду в Архангельск.

Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки, где дала устное согласие на временное размещение детей в социальном учреждении, пока она занимается переездом в Архангельск, где имеет необходимую...