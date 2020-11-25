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Власти Подмосковья привлекли более 2 тыс. медиков для борьбы с COVID-19

18:43, 25 ноября 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области к работе в ковидных госпиталях привлечены за последний месяц более 2 тыс. медработников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве здравоохранения региона.

Только за последнюю неделю в наши инфекционные центры вышли на работу 111 медицинских специалистов, а всего за последний месяц — более 2,1 тысячи медработников. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, — приводит телеканал «360» слова главы подмосковного Минздрава Светлану Стригункову.

Она добавила, что подмосковные инфекционные центры также продолжают разворачивать дополнительные койкоместа для пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Как сообщал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году в 60 млрд рублей. Он также рассказал, что массовую вакцинацию от коронавируса в регионе начнут проводить в декабре. Пункты вакцинации уже начали готовить. Сам Воробьёв рассказал, что уже привился от коронавируса, однако продолжает соблюдать все меры предосторожности.

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