Воробьёв назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/1d492226-236e-11eb-a3cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в регионе начнут проводить в декабре. Пункты вакцинации уже начали готовить.

Вакцину мы начинаем получать, мы знаем, что она нарабатывается, знаем, что проходят испытания. Мы уже видим первые сотни, тысячи на складах. Начинаем готовить пункты вакцинации. Я думаю, что в ноябре мы начнём это уже делать регулярно, а в декабре — массово, — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Воробьёв.

Также он сообщил, что прививку от коронавируса себе уже сделал, антитела выработались на 23-й день. При этом глава региона отметил, что всё равно продолжает соблюдать меры предосторожности.

Как писал NEWS.ru, Андрей Воробьёв побывал во временном ковид-госпитале парка «Патриот» в Одинцовском районе. Он вмещает 1420 коек, из которых 1020 подключены к кислороду. Больных здесь лечат 150 подмосковных медиков и порядка 900 специалистов Минобороны. Пациенты госпиталя выразили главе региона благодарность за хорошие условия, профессионализм, вежливость врачей и среднего медперсонала. В «Патриот» пациенты поступают со всей области, с территорий, где возникли проблемы с койками. В госпитале сейчас работает современная полноценная лаборатория, все анализы можно сделать на месте. Как и во время первой волны коронавируса, врачи проживают изолированно от своих семей — в гостиницах со всеми удобствами. К месту работы и обратно их доставляют на специальном транспорте.