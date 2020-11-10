Воробьёв навестил пациентов «красной зоны» ковид-госпиталя

https://static.news.ru/photo/68227ed2-2350-11eb-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: воробьёв.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал во временном ковид-госпитале парка «Патриот» в Одинцовском районе. Он вмещает 1420 коек, из которых 1020 подключены к кислороду. Больных здесь лечат 150 подмосковных медиков и порядка 900 специалистов Минобороны. Пациенты госпиталя выразили главе региона благодарность за хорошие условия, профессионализм, вежливость врачей и среднего медперсонала.

Тысяча коек — это серьёзная организация. Мы все прекрасно понимаем, в какое время живём. Все ресурсы предусмотрены для того, чтобы спасти жизни, не допустить трагедий. Хотя эпидемия, мы видим, покрыла всю планету, — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев сообщил губернатору, что сейчас заболевания протекают сложнее, чем в первую волну коронавируса. В «Патриот» пациенты поступают со всей области, с территорий, где возникли проблемы с койками. В госпитале сейчас работает современная полноценная лаборатория, все анализы можно сделать на месте. Как и во время первой волны коронавируса, врачи проживают изолированно от своих семей — в гостиницах со всеми удобствами. К месту работы и обратно их доставляют на специальном транспорте.

Весной здесь работали курсанты и ординаторы из Военно-медицинской академии имени Кирова, медики из Восточного и Центрального военных округов, сейчас они вновь вернулись в госпиталь. Губернатор наградил особо отличившихся врачей и курсантов.

Как писал NEWS.ru, для жителей Подмосковья старше 65 лет режим самоизоляции продлён до 29 ноября. Об этом сказано в постановлении главы региона. До этого срок действия самоизоляции был установлен до 15 ноября.

Задачей подмосковных властей в настоящий момент является недопущение остановки экономики из-за ситуации с коронавирусом. Чтобы избежать остановки работы предприятий, в регионе были оперативно введены ограничения на увеселительные мероприятия.