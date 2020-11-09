Московская область продлила самоизоляцию для пожилых

https://static.news.ru/photo/37460cbe-22bc-11eb-aaac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для жителей Подмосковья старше 65 лет режим самоизоляции продлён до 29 ноября. Об этом сказано в постановлении главы региона Андрея Воробьёва.

В абзаце первом пункта 51 слова «15 ноября» о соблюдении режима самоизоляции жителей 65+ и лиц с хроническими заболеваниями заменить словами «29 ноября», — следует из документа, размещённого на сайте правительства Московской области.

До этого срок действия самоизоляции был установлен до 15 ноября.

В России за прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 256 человек, 27 заболевших умерли в Москве, 13 — в Подмосковье, а 19 — в Санкт-Петербурге. Из больниц выписали 10 722 человека после лечения. За весь период с начала пандемии скончались 30 793 пациента. За время пандемии от коронавируса выздоровел 1 335 141 житель РФ. Всего в России выявили 1 796 132 заболевших коронавирусом (+21 798 за сутки).

Как писал NEWS.ru, регионы России получат дополнительные средства на лекарства от COVID-19.