В РФ за сутки скончались 256 человек с диагностированным COVID-19

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На территории России в течение прошедших суток скончались 256 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 9 ноября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

За весь период пандемии в стране от коронавируса скончались 30 793 пациента. В оперштабе подчеркнули, что 27 человека умерли в Москве, 13 — в Подмосковье, а 19 — в Санкт-Петербурге.

Всего в России выявили 1796132 заболевших коронавирусом (+21 798 за сутки).

Кроме того, в оперштабе заявили, что в стране в течение прошедших 24 часов из больниц выписали 10 722 человек после лечении от COVID-19. За время пандемии от коронавируса выздоровел 1335141 житель РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние 24 часа в московские больницы попали 1104 пациента с COVID-19.