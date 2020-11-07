Регионы России получат дополнительные средства на лекарства от COVID-19 

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно выделить из федерального бюджета средства на приобретение препаратов от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмину РФ: выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, — сказано в документе.

Деньги из бюджета выделят и на закупку средств индивидуальной защиты и увеличение объёмов тестирования россиян на COVID. Кроме того, средства пойдут на обеспечение транспортного обслуживание врачей и пациентов и укрепление материально-технической базы медучреждений.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 256 человек, 27 заболевших умерли в Москве, 13 — в Подмосковье, а 19 — в Санкт-Петербурге. Из больниц выписали 10 722 человека после лечения. За весь период с начала пандемии скончались 30 793 пациента. За время пандемии от коронавируса выздоровел 1 335 141 житель РФ.

Всего в России выявили 1 796 132 заболевших коронавирусом (+21 798 за сутки).

При этом в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России тревожной. По его словам, правительственный штаб уделяет сейчас особое внимание регионам, чья система здравоохранения испытывает перегрузки, писал NEWS.ru.