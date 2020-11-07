Власти Подмосковья хотят избежать остановки экономики из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/63318c6a-2189-11eb-bb8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задачей подмосковных властей является недопущение остановки экономики из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, необходимо избежать остановки работы предприятий, поэтому были введены ограничения на увеселительные мероприятия.

Мы убрали всё то, что не ранит нашу экономику, — пояснил он.

Воробьёв добавил, что также ограничения коснулись людей старше 60 лет, потому что они переносят болезнь тяжелее, передаёт «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городскому бюджету был нанесён огромный ущерб во время пандемии коронавируса.