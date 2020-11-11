Подмосковье потратит на борьбу с COVID в 2020 году 60 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/53ac847a-23fa-11eb-a3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году в 60 млрд рублей.

За 2020 год мы потратим на COVID-19 порядка 60 млрд рублей: это выплаты, СИЗы, койки, кислород, лекарства, новые скорые помощи и прочее, — сказал он в эфире «Радио 1».

Он подчеркнул также, что в этом году Подмосковье лишится около 50 млрд доходности. По словам Воробьёва, рост экономики позволял региону ежегодно получать на 50 млрд рублей больше от года к году. Губернатор ожидает, что 2020 год Подмосковье закончит на уровне прошлого года по доходам, что значительно ударяет по планам развития региона.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области массовые новогодние гуляния в этом году отменят на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.

Также губернатор региона заявлял, что массовую вакцинацию от коронавируса в регионе начнут проводить в декабре. Пункты вакцинации уже начали готовить. Сам Воробьёв рассказал, что уже привился от коронавируса, однако продолжает соблюдать все меры предосторожности.