В Подмосковье не планируют проводить массовые новогодние мероприятия

https://static.news.ru/photo/9e22ebd0-2372-11eb-b1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что массовые новогодние гуляния в регионе в этом году не планируются. Он порекомендовал встретить праздник с семьёй, «как положено на Руси».

Массовых мероприятий придётся избежать, но с семьёй тихо, по-семейному, как положено на Руси, будем отмечать Новый год. Понятно, по ограничениям будем смотреть на ситуацию. Сейчас не будем пытаться предсказать. Но мы сделаем всё, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой, в тепле, — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Воробьёв.

Как писал NEWS.ru, глава Подмосковья также заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в регионе начнут проводить в декабре. Пункты вакцинации уже начали готовить. Также Воробьёв сообщил, что прививку от коронавируса себе уже сделал, антитела выработались на 23-й день. При этом глава региона отметил, что всё равно продолжает соблюдать меры предосторожности.