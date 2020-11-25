Байден анонсировал начало прививочной кампании от COVID-19 в США в декабре

https://static.news.ru/photo/b09429f6-2fb5-11eb-9aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Вероятный новый президент США Джо Байден пообещал американцам, что вакцинация от коронавируса может начаться в декабре, и отметил важность скорейшего распространения вакцины по всей стране.

Такое заявление он сделал во время своего обращения к нации в День благодарения, который в США празднуют 26 ноября. Вероятный лидер страны добавил, что зима для Соединённых Штатов будет «долгой и тяжёлой», но после жизнь вернётся в своё русло, передаёт NBC News.

Есть настоящая надежда, ощутимая надежда, так что держитесь, — заявил Байден.

Демократ добавил, что вакцинирование «всей страны» займёт некоторое время, поэтому важно разработать план распределения препарата среди населения. До тех пор, подчеркнул Байден, американцы должны удвоить свои усилия в борьбе с коронавирусом путём социального дистанцирования, соблюдения гигиены и ношения масок. Байден попросил не воспринимать его заявления о пандемии и вакцинировании как политические.

Мы воюем с вирусом. Не друг с другом, — сказал политик.

Также он обратился к людям, потерявшим своих близких во время пандемии. Байден, чьи жена и дочь погибли в 1972 году в автокатастрофе, признался, что помнит свой первый День благодарения без семьи.

Я знаю, что это время года может быть особенно трудным. Поверьте, я знаю. Я помню первый День благодарения и пустой стул, тишину. Перехватывает дыхание... Трудно даже подумать о том, чтобы смотреть в будущее, — вспомнил он.

По информации Байдена, число погибших от коронавируса в США достигло 260 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, в случае одобрения властей иммунизация вакциной британской фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре. Вакцина от COVID-19 этой компании показала среднюю эффективность в 70% — 90% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии.