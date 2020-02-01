https://static.news.ru/photo/3e61daea-2205-11ea-8b8a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил введённый его предшественником Бараком Обамой запрет на применение противопехотных мин где-то кроме Корейского полуострова.

В Пентагоне посчитали, что такое ограничение может поставить американских военных в неравное положение по отношению к противнику во время боя, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Министерство [обороны] готовит новые правила использования мин. Эти правила позволят боевым командирам в исключительных случаях устанавливать современные недолговременные мины, разработанные специально так, чтобы снизить непреднамеренный вред гражданским лицам и силам партнёров, — передаёт её слова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп разрешил предоставить помощь Боливии в 2020 финансовом году. По его словам, это важно для национальных интересов США.