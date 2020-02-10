https://static.news.ru/photo/4af3d0fe-4c32-11ea-b535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых штатов Дональд Трамп заявил, что армия США располагает ракетами, способными очень быстро долетать до цели. По его словам, они нужны стране, так как у России есть «нечто подобное».

Орудия прилетают в конечную точку в 4-7 раз быстрее, чем обыкновенные ракеты, передаёт «Интерфакс». Такое заявление он сделал в ходе встречи с губернаторами.

У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их — супербыстрые, — подчеркнул глава государства.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе этой встречи Трамп рассказал, что после заключения полноценного торгового соглашения с Китаем начнёт проработку аналогичного документа с Европой.