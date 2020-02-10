Президент Соединённых штатов Дональд Трамп заявил, что армия США располагает ракетами, способными очень быстро долетать до цели. По его словам, они нужны стране, так как у России есть «нечто подобное».
Орудия прилетают в конечную точку в 4-7 раз быстрее, чем обыкновенные ракеты,
У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их — супербыстрые, — подчеркнул глава государства.
Как ранее писал NEWS.ru, в ходе этой встречи Трамп рассказал, что после заключения полноценного торгового соглашения с Китаем начнёт проработку аналогичного документа с Европой.
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