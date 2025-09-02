Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 11:33

Трамп рассказал, чем чревато для Израиля продолжение войны в Газе

Трамп: боевые действия в секторе Газа вредят интересам Израиля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продолжение боевых действий в секторе Газа наносит вред Израилю, заявил порталу The Daily Caller президент США Дональд Трамп. Он отметил, что общественное мнение в мире все больше настроено против Тель-Авива, а влияние лоббистов еврейского государства в Конгрессе США ослабевает. Он подчеркнул, что его администрация сделала больше для Израиля, чем предыдущие власти Соединенных Штатов.

Им придется покончить с этой войной [в Газе], она вредит Израилю, в этом нет никаких сомнений, — сказал Трамп.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что шведскую экоактивистку Грету Тунберг нужно поместить в тюрьму для террористов. Поводом для таких мер стали планы девушки возглавить морскую операцию по прорыву блокады сектора Газа.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза не готовы согласовать даже мягкие санкции против Израиля за ситуацию в Газе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене указала, что государства ЕС продолжают расходиться в позициях по этому вопросу.

