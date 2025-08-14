Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:41

Трамп раскрыл, в каком случае США введут санкции против России

Трамп: США могут ввести санкции против РФ в случае неудачи саммита на Аляске

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США могут ввести санкции против РФ в случае неудачи саммита на Аляске, заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп. Встреча российского и американского президентов пройдет 15 августа, передает телеканал Sky News.

Конечно, — сказал Трамп, ответив на вопрос об ограничениях.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп в ходе саммита с российским коллегой Владимиром Путиным хочет понять, каковы шансы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что для мира на Украине потребуются гарантии безопасности и обмен территориями.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не планирует вводить новые санкции против России. По ее словам, накануне саммита на Аляске американский лидер делает ставку на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины.

Ливитт подчеркнула, что у президента есть и другие меры давления, которые он готов задействовать лишь при необходимости, но конкретизировать их отказалась. Она также уточнила, что Трамп вылетит на Аляску утром в пятницу, 15 августа.

Россия
США
Дональд Трамп
санкции
Владимир Путин
