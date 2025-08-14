Трамп раскрыл, на кого хочет переложить вопрос урегулирования на Украине Трамп предложил России и Украине самостоятельно договориться об урегулировании

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить России и Украине возможность самостоятельно обсуждать условия урегулирования конфликта. В беседе с Fox News американский лидер подчеркнул, что не планирует лично участвовать в переговорном процессе между сторонами.

Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (РФ и Украине — NEWS.ru) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой, — сказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не следует забегать вперед и предсказывать итоги саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, который пройдет 15 августа. По словам представителя Кремля, это было бы ошибкой.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации на саммите на Аляске кроме Дмитриева войдут глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что сам также примет участие в переговорах.