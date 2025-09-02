Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:00

Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии

Трамп заявил, что вместо Нобелевской премии хочет справедливости

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместо Нобелевской премии мира хочет справедливости. В интервью The Daily Caller он пояснил, что данная награда не является для него мечтой.

Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Никто в истории не делал того, что сделал я. Я остановил семь войн, — подчеркнул Трамп.

Ранее The New York Times узнал, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели стоит выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Моди разозлился и подчеркнул в ответ, что США не принимали участия в заключении соглашения о прекращении огня. По данным издания, обсуждение стало причиной резкого ухудшения отношений между лидерами.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю. Политик заявил, что администрация Вашингтона стала ключевым посредником в международных конфликтах. Он считает, что при содействии Трампа, возможно, удастся урегулировать конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

