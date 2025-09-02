Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:40

Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО

Американист Дробницкий: выйдет ли США из НАТО, зависит от Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Покинут ли Соединенные Штаты Североатлантический альянс, зависит от политики президента США Дональда Трампа и части Республиканской партии, рассказал в беседе с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, часть американского истеблишмента не хочет защищать чуждую по ценностям Европу.

Очень многое будет зависеть от окончания второго срока президента США Дональда Трампа, потому что в Республиканской партии есть два настроения. Первое — то, что связи с Европой надо сводить к минимуму, если не к нулю. А конфликт с исламистами Майкл Ли использовал как повод. Ему и некоторым другим республиканцам не хочется защищать совершенно чуждых европейских либералов в том случае, если они спровоцируют большой и серьезный конфликт с Россией, — заявил Дробницкий.

Но, добавил политолог, есть другое настроение, которое поддерживает практически вся Демократическая партия и часть Республиканской: это то, что, наоборот, никакого выхода из НАТО быть не должно. По его мнению, Соединенные Штаты должны сдерживать Россию и далее проводить свою обычную политику.

Ранее американский сенатор Майкл Ли заявил, что Соединенным Штатам необходимо выйти из НАТО, чтобы не быть «втянутыми в исламистскую войну» в Европе. Таким образом он прокомментировал видео с митинга мигрантов в Германии, на котором среди прочего выкрикивались различные лозунги, например, «Мы захватим Германию силой!».

США
НАТО
Дональд Трамп
Евросоюз
Михаил Розен
М. Розен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В горах Краснодарского края пропал опытный альпинист
Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Появилась информация о пропавшем на СВО сыне убийцы экс-спикера Рады
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.