Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО Американист Дробницкий: выйдет ли США из НАТО, зависит от Трампа

Покинут ли Соединенные Штаты Североатлантический альянс, зависит от политики президента США Дональда Трампа и части Республиканской партии, рассказал в беседе с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, часть американского истеблишмента не хочет защищать чуждую по ценностям Европу.

Очень многое будет зависеть от окончания второго срока президента США Дональда Трампа, потому что в Республиканской партии есть два настроения. Первое — то, что связи с Европой надо сводить к минимуму, если не к нулю. А конфликт с исламистами Майкл Ли использовал как повод. Ему и некоторым другим республиканцам не хочется защищать совершенно чуждых европейских либералов в том случае, если они спровоцируют большой и серьезный конфликт с Россией, — заявил Дробницкий.

Но, добавил политолог, есть другое настроение, которое поддерживает практически вся Демократическая партия и часть Республиканской: это то, что, наоборот, никакого выхода из НАТО быть не должно. По его мнению, Соединенные Штаты должны сдерживать Россию и далее проводить свою обычную политику.

Ранее американский сенатор Майкл Ли заявил, что Соединенным Штатам необходимо выйти из НАТО, чтобы не быть «втянутыми в исламистскую войну» в Европе. Таким образом он прокомментировал видео с митинга мигрантов в Германии, на котором среди прочего выкрикивались различные лозунги, например, «Мы захватим Германию силой!».