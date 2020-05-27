США

Трамп пригрозил закрыть соцсети

15:25, 27 мая 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Республиканцы в США считают, что социальные медиа-платформы полностью заглушают голоса консерваторов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Политик призвал социальные сети «сейчас же» исправиться.

Мы будем строго регулировать или закроем их, так как не можем позволить этому произойти. Мы видели, что в 2016 году они пытались сделать это и потерпели неудачу, — написал глава Штатов.

Как писал NEWS.ru, под записями президента Соединённых Штатов в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

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