Трамп пригрозил закрыть соцсети

https://static.news.ru/photo/066a9f70-a016-11ea-b76d-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press
Республиканцы в США считают, что социальные медиа-платформы полностью заглушают голоса консерваторов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Политик призвал социальные сети «сейчас же» исправиться.
Мы будем строго регулировать или закроем их, так как не можем позволить этому произойти. Мы видели, что в 2016 году они пытались сделать это и потерпели неудачу, — написал глава Штатов.
Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We canât let a more sophisticated version of that....
Как писал NEWS.ru, под записями президента Соединённых Штатов в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.