Трамп пригрозил закрыть соцсети

Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Facebook видео с танцующими носильщиками гробов в Гане. На гробе было написано «президент Байден».

В запись был вставлен отрывок, на котором возможный соперник Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года сообщает темнокожему ведущему Ленарду Маккелви, что тот «не может называть себя чёрным, если...