Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие выборы президента США

По мнению Трампа, своими действиями соцсеть вмешивается в президентские выборы 2020 года. Глава Штатов отметил, что Twitter опирается на проверку фактов, которую провели «фейковые» СМИ — телеканал CNN и газета The Washington Post.

. @Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....