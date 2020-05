Twitter пометил посты Трампа как фейки

Алгоритмы соцсети пометили записи о голосовании по почте. Трамп написал, что голосование таким образом приводит к фальсификациям. Через некоторое время рядом с этими твитами появился голубой восклицательный знак и надпись: «Посмотрите факты о голосовании по почте».

По клику на пометку от Twitter открывается специальная страница соцсети со ссылкой на статью Politico «Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов» и подборка других публикаций на ту же тему.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....