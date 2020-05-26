Twitter пометил посты Трампа как фейки

Под твитами американского президента Дональда Трампа появились пометки с призывом проверить изложенные пользователем факты.
Алгоритмы соцсети пометили записи о голосовании по почте. Трамп написал, что голосование таким образом приводит к фальсификациям. Через некоторое время рядом с этими твитами появился голубой восклицательный знак и надпись: «Посмотрите факты о голосовании по почте».
Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем. Губернатор Калифорнии рассылает бюллетени миллионам людей, любому. Живущие в государстве, независимо от того, кто они или как они туда попали, получат его. Потом появятся профессионалы, которые расскажут всем этим людям, многие из которых никогда даже не думали голосовать, как и за кого голосовать. Это будут сфальсифицированные выборы. Ни за что! — твитнул Трамп.
По клику на пометку от Twitter открывается специальная страница соцсети со ссылкой на статью Politico «Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов» и подборка других публикаций на ту же тему.
There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....
Как писал NEWS.ru ранее, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность создания комиссии, которая займётся рассмотрением жалоб на предвзятое отношение к консерваторам в соцсетях. Администрация американского лидера также может подключить к проведению проверок федеральные органы, например Федеральную комиссию по связи или Федеральную избирательную комиссию.