Трамп захотел разобраться с предвзятым отношением соцсетей к консерваторам

https://static.news.ru/photo/6806a71a-9d05-11ea-94cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность создания комиссии, которая займётся рассмотрением жалоб на предвзятое отношение к консерваторам в соцсетях.

По данным газеты The Wall Street Journal, администрация американского лидера также может подключить к проведению проверок федеральные органы, например Федеральную комиссию по связи или Федеральную избирательную комиссию.

Предвзятость левого крыла в мире технологий, с нашей точки зрения, несомненно необходимо проверить. Чтобы американцы имели чёткое представление о том, с чем они имеют дело, — цитирует издание представителя Белого дома.

В Facebook сообщили, что люди по обе стороны могут быть не согласны с некоторыми позициями компании, но её представители сообщают, почему принимают те или иные решения. В Twitter также не согласились с мнением о предвзятости, сообщив, что правила применяются беспристрастно ко всем пользователям.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп раскритиковал соцсети за «нечестное» отношение к республиканцам. По мнению главы Белого дома, таким образом интернет-сервисы пытаются заставить замолчать часть страны. Претензии у него появились к Google, Instagram, Facebook и Twitter.