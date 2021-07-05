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Трамп предсказал США потерю энергонезависимости

08:25, 04 июля 2021
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Erin Scott-Pool/Keystone Press Agency/Global look Press
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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Соединённые Штаты станут энергетически зависимыми от других стран через две недели. Об этом он заявил на митинге во Флориде, сообщает ТАСС.

Трамп напомнил, что при нём Вашингтон не зависел от поставок углеводородов.

Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми, — заявил бывший американский лидер.

По его словам, в США прекращается сдача федеральных земель под нефтяные и газовые месторождения. Он добавил, что политики выступают за переход на ветряные турбины. Это выгодно Германии и Китаю, где эти турбины производятся.

В январе администрация президента США Джо Байдена ввела мораторий на аренду федеральных земель для разработки месторождений нефти и газа, но по требованию республиканцев суд приостановил это распоряжение в июне.

Также Трамп заверил своих сторонников, что мог бы избавить страну от энергетической зависимости в короткий срок. По его словам, администрация Байдена «преклоняется перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем».

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