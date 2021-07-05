Трамп предсказал США потерю энергонезависимости

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Соединённые Штаты станут энергетически зависимыми от других стран через две недели. Об этом он заявил на митинге во Флориде, сообщает ТАСС.

Трамп напомнил , что при нём Вашингтон не зависел от поставок углеводородов.

Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми, — заявил бывший американский лидер.

По его словам, в США прекращается сдача федеральных земель под нефтяные и газовые месторождения. Он добавил, что политики выступают за переход на ветряные турбины. Это выгодно Германии и Китаю, где эти турбины производятся.

В январе администрация президента США Джо Байдена ввела мораторий на аренду федеральных земель для разработки месторождений нефти и газа, но по требованию республиканцев суд приостановил это распоряжение в июне.

Также Трамп заверил своих сторонников, что мог бы избавить страну от энергетической зависимости в короткий срок. По его словам, администрация Байдена «преклоняется перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем».