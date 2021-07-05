Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России

Фото: Brandon Bell/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенат США не может прийти к соглашению по утверждению 13 кандидатур на важные дипломатические должности. Об этом сообщает NBC News.

Причиной этому стали возражения сенатора Республиканской партии Теда Круза, который требует от администрации президента США Джо Байдена принять более жёсткие меры против газопровода «Северный поток — 2». Круз не поддерживает...