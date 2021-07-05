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Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России

05:29, 04 июля 2021
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Brandon Bell/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Флорида, вновь обвинив демократов в разрушении страны. Он также заверил собравшихся, что мог бы избавить США от энергетической зависимости от Ближнего Востока и России, сообщает РИА Новости.

Они говорят в эфире фейкньюс: «Трамп любит Россию». Я прекратил строительство трубопровода [«Северный поток — 2»], и что-то я не думаю, что они сильно меня любят, — предположил Трамп.

Он пообещал избавить страну от энергетической зависимости в кратчайшие сроки

В две недели нам не нужны были бы ни Ближний Восток, ни Россия, — пояснил политик.

Трамп добавил, что нынешняя администрация Белого дома «преклоняется перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем».

Ранее стало известно, что США больше не являются страной честных и открытых выборов. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп. Подобным образом политик прокомментировал инцидент, который произошёл на праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка, когда по ошибке были подсчитаны 135 тысяч тестовых голосов.

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