https://static.news.ru/photo/8c5b56ae-49b5-11ea-b436-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп пошутил, что демократы должны винить в сбое при подсчётах голосов в Айове Россию.
Я думаю, что они должны снова винить Россию, Россию, Россию! Если они не могут должным образом посчитать голоса, как они будут управлять здравоохранением США? — написал Трамп в своём-аккаунте в Twitter.
I think they should blame RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA again! If they canât count votes properly, how are they going to run U.S. HealthCare? https://t.co/JsNB8jvKoo
Для Демпартии США первые собрания партийных активистов обернулись скандалом из-за проблем с подсчётом голосов — причиной стал сбой в мобильном приложении. Президент Штатов Дональд Трамп назвал кокусы демократов «настоящей катастрофой». При этом сам действующий лидер США одержал уверенную победу на кокусах Республиканской партии в Айове. Свои голоса Трампу отдали 97% избирателей-республиканцев, писал NEWS.ru.