Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пошутил, что демократы должны винить в сбое при подсчётах голосов в Айове Россию.

Я думаю, что они должны снова винить Россию, Россию, Россию! Если они не могут должным образом посчитать голоса, как они будут управлять здравоохранением США? — написал Трамп в своём-аккаунте в Twitter.

Для Демпартии США первые собрания партийных активистов обернулись скандалом из-за проблем с подсчётом голосов — причиной стал сбой в мобильном приложении. Президент Штатов Дональд Трамп назвал кокусы демократов «настоящей катастрофой». При этом сам действующий лидер США одержал уверенную победу на кокусах Республиканской партии в Айове. Свои голоса Трампу отдали 97% избирателей-республиканцев, писал NEWS.ru.

 

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