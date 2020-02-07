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Американская армия возобновила конкурс на создание БМП, которая заменит M2 Bradley. Военные написали соответствующее заявление в конгресс, однако сроки начала сбора заявок не уточняются.

Программу по разработке новой машины оценили в $45 млрд. Для сравнения: бюджет Минобороны России на 2020 год составил $29,66 млрд. Ранее конкурс был прекращён после признания военными завышенных требований к...