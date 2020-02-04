https://static.news.ru/photo/fb8e3862-472f-11ea-95cc-fa163e074e61_660.jpg Элизабет Уоррен Фото: Li Muzi/XinHua/Global Look Press

Кокусы (собрания партийных активистов. — NEWS.ru), стартовавшие в американском штате Айова 3 февраля, обернулись скандалом для Демократической партии США.

Во время подсчёта голосов за кандидатов у демократов возникли проблемы. Представители Демпартии заявили, что речь не идёт о каком-либо взломе компьютерных систем, но не смогли предоставить официальные данные об итогах партсобраний и не сообщили, когда они будут обнародованы.

INTERNAL DATA FROM BERNIE SANDERS

Bernie Sanders 30%

Pete Buttigieg 25%

Elizabeth Warren 21%

Joe Biden 12%

Amy Klobuchar 11%

I'm going to bed, I have class in a few hours #NotMeUs #TomPerezResign

#IowaCaucuses pic.twitter.com/DoOpXdLdOv — TylerMichaelAdolfo33 (@Tyler_M_Adolfo) February 4, 2020

Старт в Айове для демократов получился хаотичным, отмечает Reuters. Штаб сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который борется за пост президента США, обнародовал внутренние данные голосований. Они включают результаты с 40% избирательных участков. За Сандерса проголосовали около 30% сторонников Демпартии, а за бывшего вице-президента США Джо Байдена — более 12% избирателей. Мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич заручился поддержкой почти 25% проголосовавших.

На кокусах Республиканской партии в Айове победу одержал действующий лидер США Дональд Трамп. Политик получил 97% голосов, писал NEWS.ru.