https://static.news.ru/photo/9179061e-4748-11ea-964f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал «настоящей катастрофой» первые собрания членов и сторонников Демократической партии в штате Айова.

Политик сравнил проблемы, возникшие при подсчёте голосов, с тем, что происходит в стране, когда ей управляют демократы. По словам американского лидера, на кокусах в Айове у Демпартии ничего не работало.

Вспомните сайт реформы здравоохранения и защиты пациентов в США Obamacare стоимостью $5 млрд, он должен был обойтись в 2% от этой суммы. Единственный человек, который может претендовать на очень крупную победу в Айове прошлым вечером, это «Трамп», — написал президент Штатов в Twitter.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is âTrumpâ. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

Как сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп одержал уверенную победу на кокусах Республиканской партии в Айове. Свои голоса действующему лидеру отдали 97% избирателей-республиканцев. Для Демпартии США первые собрания партийных активистов обернулись скандалом из-за проблем с подсчётом голосов. Официальные итоги кокусов демократы до сих пор не обнародовали.