https://static.news.ru/photo/9784ecb4-4714-11ea-9563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Can Merey/dpa/Global Look Press

В американском штате Айова 3 февраля прошли кокусы — собрания сторонников или членов политической партии, открывающие сезон соревнований кандидатов на пост президента страны.

На кокусах Республиканской партии победил действующий лидер США Дональд Трамп. Политик получил 97% голосов. Формальные соперники президента Штатов — бывший член палаты представителей от Иллинойса Уильям Джозеф Уолш и экс-губернатор Массачусетса Уильям Уэлд — набрали 1,4% и 1,2% голосов избирателей соответственно, сообщило агентство Associated Press.

. @BernieSanders takes the stage in Des Moines. Jokes about results coming eventually, nonetheless feeling âvery goodâ pic.twitter.com/sjHTfFZcrM — Cara Korte (@CaraKorte) February 4, 2020

Большая победа для нас в Айове сегодня вечером. Спасибо! — написал Трамп в Twitter.

Результаты по голосованию за кандидатов от Демократической партии пока неизвестны. По всей видимости, они будут опубликованы лишь к утру 4 февраля по американскому времени, отмечает The Hill. Это связано с проблемами, возникшими при подсчёте голосов. Представители Демпартии США подчеркнули, что речь не идёт о каком-либо взломе компьютерных систем. Сами кандидаты в президенты от демократов, не дожидаясь подсчёта, заявили о хороших результатах.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Экс-вице-президент страны Джозеф Байден, который добивается выдвижения кандидатом от демократов, пользуется поддержкой трети потенциальных избирателей, писал NEWS.ru.