https://static.news.ru/photo/9784ecb4-4714-11ea-9563-fa163e074e61_660.jpgФото: Can Merey/dpa/Global Look Press
В американском штате Айова 3 февраля прошли кокусы — собрания сторонников или членов политической партии, открывающие сезон соревнований кандидатов на пост президента страны.
На кокусах Республиканской партии победил действующий лидер США Дональд Трамп. Политик получил 97% голосов. Формальные соперники президента Штатов — бывший член палаты представителей от Иллинойса Уильям Джозеф Уолш и экс-губернатор Массачусетса Уильям Уэлд — набрали 1,4% и 1,2% голосов избирателей соответственно, сообщило агентство Associated Press.
Большая победа для нас в Айове сегодня вечером. Спасибо! — написал Трамп в Twitter.
Результаты по голосованию за кандидатов от Демократической партии пока неизвестны. По всей видимости, они будут опубликованы лишь к утру 4 февраля по американскому времени, отмечает The Hill. Это связано с проблемами, возникшими при подсчёте голосов. Представители Демпартии США подчеркнули, что речь не идёт о каком-либо взломе компьютерных систем. Сами кандидаты в президенты от демократов, не дожидаясь подсчёта, заявили о хороших результатах.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Экс-вице-президент страны Джозеф Байден, который добивается выдвижения кандидатом от демократов, пользуется поддержкой трети потенциальных избирателей, писал NEWS.ru.