Фото: Can Merey/dpa/Global Look Press

На кокусах Республиканской партии победил действующий лидер США Дональд Трамп. Политик получил 97% голосов. Формальные соперники президента Штатов — бывший член палаты представителей от Иллинойса Уильям Джозеф Уолш и экс-губернатор Массачусетса Уильям Уэлд — набрали 1,4% и 1,2% голосов избирателей соответственно, сообщило агентство Associated Press.