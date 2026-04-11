Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 00:58

Трамп пообещал помиловать политиков, подошедших на 60 метров к Белому дому

WSJ: Трамп помилует политиков своей администрации перед уходом с поста лидера

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп дал обещание высшим чиновникам своей администрации о массовых помилованиях перед завершением срока. Таким образом он намерен защитить их от возможных преследований в будущем, пишет The Wall Street Journal.

На одном из недавних совещаний Трамп в своей привычной манере пошутил, что помилует каждого, кто приблизился к Овальному кабинету на расстояние 60 метров. Источники издания отмечают, что с каждым повтором шутки «радиус помилования» увеличивается.

Я помилую каждого, кто подошел в пределах 200 футов (около 60 м) к Овальному кабинету, — сказал Трамп на недавнем совещании под смех присутствующих.

За свой второй президентский срок Трамп уже даровал около 1600 помилований — больше, чем любой другой глава Белого дома в истории. Среди получивших прощение — союзники, доноры и фигуранты дела о штурме Капитолия 6 января.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помилование более 500 заключенных. Он также завил, что с нетерпением ждет встречи с ним на следующем заседании «Совета мира». Лукашенко подтвердил представителям США, что примет участие в предстоящем собрании.

