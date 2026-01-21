Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:46

Трамп неприкрыто пригрозил ЕС из-за «торговой базуки»

Трамп пообещал ответные меры в случае применения ЕС «торговой базуки»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press
Все действия Европы, направленные против Соединенных Штатов, обернутся против нее самой рикошетом, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation. Так он отреагировал на планы Брюсселя применить против Вашингтона так называемую торговую базуку.

Я, честно говоря, не думаю, что они на самом деле понимают, что это значит, но при этом они уже применяют «торговые базуки», <...> и это срикошетит обратно, — сказал Трамп.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал активировать «торговую базуку» Европейского союза. Это может стать ответом на введение новых импортных пошлин со стороны Соединенных Штатов. Речь идет о специальном инструменте противодействия принуждению. Он, в частности, позволяет ограничивать импорт товаров и услуг. Для применения данного механизма необходимо получить согласие квалифицированного большинства стран — членов ЕС.

До этого президент США заявил о введении пошлин на ряд европейских стран. Их размер составит 10%, а причиной стала ситуация вокруг Гренландии. В список попали Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. По словам главы Белого дома, обязательные платежи будут увеличены до 25% начиная с 1 июня.

