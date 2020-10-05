Трамп покинул госпиталь после трёх дней лечения от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b79b272-076a-11eb-b605-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Там хозяин Белого дома три дня лечился от коронавируса.

Вертолёт с американским президентом взлетел с лужайки около госпиталя и направился на юг — к Белому дому, сообщает РИА Новости. Отмечается, что летающую машину восторженными криками провожали почти 200 сторонников Трампа. Один из них пояснил агентству, что верит словам президента США о коронавирусе: «Бояться его не надо».

Перед тем как покинуть госпиталь Трамп пообещал скорое возвращение в предвыборную кампанию.

Скоро вернусь к предвыборной кампании! — написал президент США в Twitter.

Трамп намерен продолжить лечение на дому.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2 октября у президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп был выявлен коронавирус. Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил тогда, что президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения.