Президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал итальянскому премьеру Джузеппе Конте направить его стране медицинскую помощь на $100 миллионов в связи с ситуацией с коронавирусом.
Я только что звонил премьер-министру Италии. У нас есть дополнительный потенциал, дополнительная продукция, которая нам не нужна, — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, в Италию будут направлены медицинские, хирургические и больничные вещи.
По состоянию на вторник, 31 марта, в мире коронавирусом нового типа заразились более 786 тысяч человек, свыше 166 тысяч выздоровели, более 37 тысяч умерли.
В России 1836 инфицированных, 66 выписаны из больниц, 14 человек скончались. На Москву из всех случаев приходится 1226 случаев заболевания, 28 выписанных пациентов и 10 умерших.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп заявил, что Соединённые Штаты получили от РФ медицинское оборудование в большом количестве. По словам Трампа, в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19 в США некоторые страны оказали Америке помощь.
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