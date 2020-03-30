https://static.news.ru/photo/3a885006-731e-11ea-9052-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что пообещал итальянскому премьеру Джузеппе Конте направить его стране медицинскую помощь на $100 миллионов в связи с ситуацией с коронавирусом.

Я только что звонил премьер-министру Италии. У нас есть дополнительный потенциал, дополнительная продукция, которая нам не нужна, — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, в Италию будут направлены медицинские, хирургические и больничные вещи.

По состоянию на вторник, 31 марта, в мире коронавирусом нового типа заразились более 786 тысяч человек, свыше 166 тысяч выздоровели, более 37 тысяч умерли.

В России 1836 инфицированных, 66 выписаны из больниц, 14 человек скончались. На Москву из всех случаев приходится 1226 случаев заболевания, 28 выписанных пациентов и 10 умерших.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп заявил, что Соединённые Штаты получили от РФ медицинское оборудование в большом количестве. По словам Трампа, в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19 в США некоторые страны оказали Америке помощь.