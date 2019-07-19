https://static.news.ru/photo/8f661a86-abbe-11e9-a0e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400.

Некоторое время назад глава государства сказал своим советникам, что не хотел бы вводить ограничения. Кроме того, он пообещал турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, что санкций не будет.

Однако помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи с представителями стран — партнёров США по НАТО анонсировал официальное заявление администрации по вопросу о санкциях. По его словам, оно будет сделано на предстоящей неделе.

Проект резолюции о санкциях, разработанный сенаторами-республиканцами Риком Скоттом и Тоддом Янгом, уже находится на рассмотрении Конгресса. Он не предусматривает конкретных сроков для введения ограничений, что позволяет Трампу по возможности оттягивать их применение. Впрочем, если Конгресс сочтёт, что политика президента слишком мягкая, он может ввести собственные меры, сообщает The Wall Street Journal .

Ранее News.ru писал, что власти США изучают возможные меры в отношении Анкары в связи с приобретением С-400. Санкции могут быть введены в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).