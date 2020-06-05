Трамп назвал лучшую стратегию борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7cca7300-a743-11ea-be60-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: NASA/via Globallookpress.com

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты теперь «понимают» коронавирус. Он призвал граждан страны сконцентрироваться на людях в группе риска.

По его словам, раньше специалисты не понимали, что это за инфекция. Однако теперь многое изменилось.

Лучшая стратегия, чтобы гарантировать, что здоровье нашего народа улучшается, это сконцентрировать наши ресурсы на защите населения в группе высокого риска, как пожилые и находящиеся в домах престарелых, — приводит слова Трампа РИА Новости.

Глава государства добавил, что власти разрешают молодым и здоровым американцам «вернуться на работу немедленно».

Ранее NEWS.ru писал, что разработать вакцину от коронавируса в США рассчитывают до конца 2020 года. Этот процесс находится под контролем Министерства здравоохранения и оборонного ведомства.