Трамп назвал генерала «идиотом» из-за слов о брошенном оружии в Афганистане

Председатель Комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли подвергся резкой критике со стороны бывшего президента США Дональда Трампа. Особое недовольство у политика вызвали слова генерала о том, что оставить всю военную технику в Афганистане при выводе войск будет дешевле, чем вывозить её. Трамп назвал Мили «чёртовым идиотом», пишет Express.

У вас есть самолёт за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолёт за 29 миллионов долларов. У нас были все типы вертолётов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну? — заявил Трамп.

В октябре Трамп сообщил на митинге своих сторонников в Айове, что Россия и Китай уже разобрали и изучают вертолёты, брошенные американскими военными в Афганистане. По его словам, вскоре можно ожидать появления у противников новой техники.

Ранее стало известно, что американские генералы, выступая перед сенатом США, заявили, что первоначально рекомендовали главе Белого дома Джо Байдену сохранить часть контингента американских войск в Афганистане. Военные предлагали оставить 2,5 тысячи солдат, так как, по их словам, полный вывод обернулся бы коллапсом местного правительства и силовых структур.

Согласно исследованию, проведённому Французским институтом общественного мнения, около 40% европейцев считают ввод американских войск в Афганистан в 2001 году ошибочным.