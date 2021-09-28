Американские генералы предупреждали Байдена о катастрофе в Афганистане

Американские генералы, выступая перед сенатом США, заявили, что первоначально рекомендовали главе Белого дома Джо Байдену сохранить часть контингента американских войск в Афганистане. Военные предлагали оставить 2,5 тысячи солдат, так как, по их словам, полный вывод обернулся бы коллапсом местного правительства и силовых структур. Видеозапись выступления доступна на канале NTD News в YouTube.

За сохранение небольшого контингента выступали председатель Объединенного комитета начальника штабов Марк Милли и глава Центрального командования Кеннет Маккензи. Во время своей речи Маккензи заявил, что советовал оставить 4,5 тысячи американских солдат бывшему президенту Трампу, когда обсуждался вопрос вывода войск из Афганистана.

Я также считал, что вывод этих войск неизбежно привел бы к коллапсу афганских вооруженных сил и в конце концов афганского правительства, — поделился генерал.

При этом Милли согласился с доводами своего коллеги и объяснил, почему не стал уходить со своего поста после решения Байдена. Он отметил, что не мог позволить себе «повернуться спиной» к американским военным, которые погибли в аэропорту Кабула.

Ранее Милли заявил, что боевики движения «Аль-Каида» (запрещено в РФ) хотят нанести удар по Соединённым Штатам. Он выразил уверенность, что США остаются в состоянии войны с «Аль-Каидой».