Трамп назвал Болтона «обиженным дураком», желавшим устроить войну

https://static.news.ru/photo/e0532f90-b12d-11ea-b498-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Джон Болтон Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мемуары экс-помощника по нацбезопасности президента США Джона Болтона состоят из лжи и выдуманных историй, заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, «этот ненормальный» Болтон написал книгу чрезвычайно скучно.

Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного — устроить войну, — написал президент в своём Twitter.

Трамп сообщил, что экс-помощник «ничего не понимал». Он отметил, что уволил его с радостью, добавив, что Болтон «болван».

Wacko John Boltonâs âexceedingly tediousâ(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее американский лидер заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, когда раскрыл в мемуарах секретную информацию. По его словам, экс-советник не получал разрешения на публикацию тайн Белого дома.

Джон Болтон 23 июня без официального разрешения Белого дома опубликует свою книгу о работе на высоком посту. Книга The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») должна была выйти в марте. Однако издательство Simon & Schuster перенесло публикацию на 12 мая в связи с тем, что черновик книги был отправлен в Белый дом для проверки на наличие секретной информации. В книге он, в частности, утверждает, что глава США в прошлом году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента.

Минюст США подал в суд на Болтона из-за мемуаров. Власти вменяют ему в вину нарушение обязательств, предусматривающих неразглашение секретных сведений, которые тот взял на себя, став помощником президента.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп уволил Джона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР.