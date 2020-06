Трамп назвал Болтона «обиженным дураком», желавшим устроить войну

По его словам, «этот ненормальный» Болтон написал книгу чрезвычайно скучно.

Трамп сообщил, что экс-помощник «ничего не понимал». Он отметил, что уволил его с радостью, добавив, что Болтон «болван».

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!