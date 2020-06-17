Трамп просил Цзиньпина помочь выиграть выборы

https://static.news.ru/photo/030ed216-b0e1-11ea-bbc7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обращался к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь ему выиграть выборы 2020 года. Об этом говорится в книге бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».

Выдержки из книги политика опубликовала газета The Wall Street Journal. В мемуарах уточняется, что Трамп говорил с лидером Китая о предстоящих выборах летом 2019 года на саммите в Японии. Он якобы умолял Цзиньпина обеспечить его победу и ссылался на экономические возможности Поднебесной.

Он подчеркнул важность фермеров и увеличил китайские закупки сои и пшеницы для результатов выборов, — говорится в мемуарах.

Трамп уволил Болтона в сентябре 2019 года. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп пытался узнать, является ли Финляндия частью России. Это следует из книги Джона Болтона. Кроме того, вероятно, он не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие.