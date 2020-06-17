Трамп пытался узнать, является ли Финляндия частью России

https://static.news.ru/photo/1365f686-81c9-11ea-85f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не знал, что Финляндия — независимая страна. Это следует из книги его бывшего помощника Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».

В ней написано, что глава государства спрашивал, является ли Финляндия частью России. Кроме того, вероятно, он не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие, передаёт New York Times.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп уволил Джона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп призвал не публиковать книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и назвал его предателем. Книга выйдет 23 июня.