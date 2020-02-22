https://static.news.ru/photo/2a324f5c-5606-11ea-9342-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Джон Болтон Фото: Johann Groder/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал не публиковать книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и назвал его предателем.

По словам американского лидера, в книге Болтона содержатся засекреченные данные, что подтверждается специалистами Белого дома. Они признали, что некоторая информация действительно находится на сверхсекретном уровне.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп уволилДжона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершалсерьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп просил экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона помочь с поиском компрометирующей демократов информации. Об этом Болтон рассказал в черновике своей книги.