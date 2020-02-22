Президент США Дональд Трамп призвал не публиковать книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и назвал его предателем.
По словам американского лидера, в книге Болтона содержатся засекреченные данные, что подтверждается специалистами Белого дома. Они признали, что некоторая информация действительно находится на сверхсекретном уровне.
В сентябре 2019 года Дональд Трамп уволилДжона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершалсерьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп просил экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона помочь с поиском компрометирующей демократов информации. Об этом Болтон рассказал в черновике своей книги.
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