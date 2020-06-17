Трамп обвинил Болтона в незаконном раскрытии секретов

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не знал, что Финляндия — независимая страна. Это следует из книги его бывшего помощника Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».

В ней написано, что глава государства спрашивал, является ли Финляндия частью России. Кроме того, вероятно, он не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие, передаёт New York Times. В сентябре...