Трамп обвинил Болтона в незаконном раскрытии секретов

https://static.news.ru/photo/0259cf9a-b110-11ea-a0d7-fa163e074e61_660.jpgДональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, когда раскрыл в мемуарах секретную информацию. По его словам, экс-советник не получал разрешения на публикацию тайн Белого дома.
При этом Трамп не уточнил, о чём именно идёт речь.
Он нарушил закон. Это крайне секретная информация, и у него не было разрешения. Она (книга. — NEWS.ru) сейчас вышла с большим шумом, — отметил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Трамп также похвалил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Тот на слушаниях в конгрессе опроверг утверждение Болтона о том, что президент США просил лидера Китая о помощи в переизбрании на второй срок.
Минюст США 17 июня потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона. Данное требование также обосновано секретностью содержания мемуаров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп является человеком «потрясающе неосведомлённым», которым легко манипулируют иностранные коллеги. Такое мнение высказал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. Он назвал российского президента Владимира Путина «умным, жёстким» политиком, который не видит серьёзного противника в Трампе и считает, что может им манипулировать.