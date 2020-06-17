Болтон рассказал, почему Путин может манипулировать Трампом

https://static.news.ru/photo/156ea396-b0fa-11ea-8feb-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Pavlo Bagmut/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп является человеком «потрясающе неосведомленным», которым легко манипулируют иностранные коллеги. Такое мнение высказал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Он назвал российского президента Владимира Путина «умным, жёстким» политиком, который не видит серьёзного противника в Трампе, и считает, что может им манипулировать. Об этом Болтон рассказал в интервью ABC News.

Также бывший советник главы Белого дома отметил, что Путин «посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире», а позиция Трампа другая. Ему «не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них». Болтон уверен, что по этой причине США находятся в трудном положении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп обращался к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь ему выиграть выборы 2020 года. Об этом говорится в книге Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». В мемуарах уточняется, что Трамп говорил с лидером Китая о предстоящих выборах летом 2019 года на саммите в Японии. Он якобы умолял Цзиньпина обеспечить его победу.