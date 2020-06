Болтон 23 июня опубликует книгу о работе на посту советником Трампа

https://static.news.ru/photo/869ad546-a95a-11ea-a84e-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 23 июня без официального разрешения Белого дома опубликует свою книгу о работе на данном посту.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, книга The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») должна была выйти в марте. Однако издательство Simon & Schuster перенесло публикацию на 12 мая в связи с тем, что черновик книги был отправлен в Белый дом для проверки на наличие секретной информации.

Несмотря на то что разрешения на печать книги ещё нет, Болтон намерен опубликовать её в любом случае. Также он планирует серию интервью с телеканалами для её продвижения.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп уволил Джона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп призвал не публиковать книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и назвал его предателем.