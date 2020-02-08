Администрация США планирует сократить дефицит в бюджете за счёт ограничения программ социальной поддержки и внешней помощи иностранным государствам. Об этом
В частности, будут сокращены Medicaid — американская государственная программа медицинской помощи нуждающимся и Medicare — национальная программа медицинского страхования в США для лиц преклонного возраста (от 65 лет и старше).
Президент США Дональд Трамп планирует увеличить расходы на оборону в размере $740,5 млрд, приводит данные проекта федерального бюджета на 2021 финансовый год издание.
Из материала следует, что увеличатся расходы на оборону и помощь ветеранам.
В общем, в документе, прописаны расходы на $4,8 трлн.
В бюджетный запрос США на 2021 финансовый год (начнётся с 1 октября 2020 года) внесено предложение, в котором говорится, что американский конгресс должен выделить дополнительные средства для противодействия России и Китаю. Отмечается, что объём помощи иностранным государствам планируется сократить на 21%. Однако помощь Украине сохранится на прежнем уровне.
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