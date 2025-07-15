Политсоветник назвал адресата речи Трампа о 50 днях на сделку

Последнее заявление президента США Дональда Трампа о 50 днях на сделку по Украине нацелено не на Россию, а на Украину и Европейский Союз, считает политический советник Сергей Маркелов. Как отметил он в беседе с 360.ru, Трамп дистанцируется от конфликта и перекладывает ответственность на Европу.

Думаю, он понимает, что Украина не выиграет. И когда проиграет всем скопом Евросоюз с Украиной, у Трампа появится аргумент, — отметил Маркелов.

Эксперт также подчеркнул, что для Трампа финансовая выгода стоит на первом месте, ведь он нашел способ финансирования американской экономики, включая оборонный сектор. Маркелов выразил скептицизм относительно обещаний Трампа по поводу поставок систем Patriot, отметив, что новые модификации могут быть доступны не ранее 2030-2035 годов.

Трамп ранее сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Координацией этих поставок будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе.