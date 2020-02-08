https://static.news.ru/photo/a99d7180-1bc9-11ea-addf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sarah Silbiger/ZUMAPRESS.com

В бюджетный запрос США на 2021 финансовый год (начнётся 1 октября) внесено предложение, в котором говорится, что американский конгресс должен выделить дополнительные средства для противодействия России и Китаю. Составителем документа стала администрация Белого дома.

Президент США Дональд Трамп также планирует на 21% сократить объём помощи иностранным государствам. Однако уровень помощи Украине в бюджетной заявке сохранён на нынешнем уровне. Бюджетный запрос будет обнародован в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом стало известно из переписки членов американской администрации, которая имеется в распоряжении организации Center for Public Integrity. Сам телефонный разговор состоялся в конце июля прошлого года.