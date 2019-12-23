https://static.news.ru/photo/29ad61be-2557-11ea-aafd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту. После этого Вашингтон принял решение приостановить выделение средств на военную помощь Киеву. Об этом стало известно из переписки членов американской администрации, которые имеются в распоряжении организации Center for Public Integrity.

Как передаёт «Би-би-си», сам телефонный разговор состоялся в конце июля. После этого член административно-бюджетного управления США Майкл Даффи связался с представителями Пентагона и попросил «воздержаться от оказания помощи Украине».

Признателен вам за то, что держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен об этом знать, учитывая её деликатность, — подчеркнул Даффи.

Палата представителей посчитала Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса и 19 декабря проголосовала за его импичмент. Поводом стал разговор главы Белого дома с президентом Украины. Трамп тогда просил Зеленского провести расследование в отношении своего потенциального соперника на предстоящих выборах Джо Байдена.

Американский президент в обмен на это якобы предлагал предоставить военную помощь Украине, но он эти обвинения отвергает. При этом в сентябре администрация Трампа объявила, что Вашингтон выделил Киеву $250 млн.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп прислал в Кремль письмо, в котором выразил готовность продолжать поиск путей преодоления проблем в отношениях государств. Таким образом политик ответил на предложение российского главы государства Владимира Путина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.